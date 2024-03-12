الأربعاء 13 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 2 .. خطة "حسن الصباح" و"زاد" للوصول لخليفة المسلمين فى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. تستمر محاولات حسن الصباح “كريم عبد العزيز” قائد طائفة الحشاشين للوصول للخليفة المستنصر بالله الفاطمى فى مصر، فى أول مهمة تكلف بها بعد مبايعة “بن عطاش".

 

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

لم يكن دخول قصر الخليفة المستنصر أمرًا يسيرًا على حسن الصباح، إذ كشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية عن لجوء الصباح وزجته دنيا زاد إلى حيلة ذكية، لخداع الجوارى لدى قصر الخليفة، وإقناعهم بضرورة مقابلة "الصباح" لوالدة الخليفة.

وقالت زاد فى حديثها إلى نور الوجود - إحدى جوارى والدة الخليفة المستنصر-  إن زوجها رجل صالح يجيد تفسير الأحلام والرؤى الغامضة ذات الدلائل والبشريات بأمر إلهى دون أى مقابل، وهو ما تعجبت له الجارية محذرة “زاد”: لو بيكذب.. ام الخليفة بتقتل الكذابين.

 

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كيف جاءت علاقة حسن الصبّاح بالمستنصر بالله؟

مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية.. القائد على أبواب مصر فى أول مهمة لـ"حسن الصباح"

مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة الثانية 

نجحت حيلة “الصباح” بالدخول إلى قصر الخليفة المستنصر ومقابلة والدته، التى وضعت له أول اختبار بأن يفسر لها رؤية ويذكر تفاصيلها بما يتمتع به من قدرات خارقة لتكشف حقيقته وما إذا كان مخادع أم صادق، لتفاجئ به يسرد الرؤية التى زارتها فى المنام، قائلًا: “مولاتى شافت قمر بيغيب ندهت علي حفيدها نزار، لقيته بيجرى قدام عينيها والوزير بيضحك.. قالت فى آخر الرؤية وهى حزينة لو كنت أقدر أمشى على رجلى كنت لحقتك، ويواصل قائد الحشاشين حديثه ويطلب من والدة الخليفة الوقوف على قدمها رغم عجزها، لتفاجئ بتعافي قدميها فى معجزة جديدة، فتقرر مكافأة الصباح بالاستجابه لمطلبه مقابلة الخليفة المستنصر”.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين 

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.

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