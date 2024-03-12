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مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. الجمهور يترقب الكثير من الأسرار

احداث مسلسل الحشاشين
احداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 2، حول رحلة صعود واحدًا من الشخصيات التاريخية ذات السجل الدموى، والتى يعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر، لتثير الذعر والرعب فى قلوب الملايين أنذاك لما ارتكبته من اغتيالات ضد شخصيات شهيرة.

 

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

تكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية الكثير من أسرار طائفة الحشاشين وزعيمها حسن الصباح - الملقب بالسيد أو شيخ الجبل من الفرقة الباطنية - بطل المسلسل ويجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، وتطورات علاقته بصديقه المقرب عمر الخيام عالم فلك ورياضيات وفيلسوف وشاعر فارسى، وزيد بن سيحون أحدأتباع حسن الصباح من الفرقة الباطنية.

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين فى الحلقة القادمة مواجهات بين قائد الحشاشين وأبو على الطوسى عالم وكاتب وأشهر وزراء الدولة السلجوقية، وتجيب الحلقة أيضًا عما إذا كان حلفاء وأتباع حسن الصباح سيظلوا على العهد أم أنه يتعرض للغدر من أقرب المقربين إليه.

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موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 3

يعرض مسلسل الحشاشين فى أكثر من موعد على مدار اليوم، فى تمام الساعة 9:15 مساءًا، و11 مساءًا، ويعاد عرض المسلسل فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا من اليوم التالى.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة

تمتلك قناة dmc وdmc دراما الحق الحصرى لعرض مسلسل الحشاشية الحلقة الثالثة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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