مسلسلات رمضان 2024| كيف أضعفت فرقة "الحشاشين" دولة السلاجقة؟

لعبت الدولة السلجوقية، دورا مهما وبارزا في تاريخ الإسلام، فقد تأسست عام 1037م على يد السلاجقة الأتراك، وامتدت رقعتها في أوج ازدهارها من حدود الصين شرقا إلى البحر المتوسط غربا، وضمت أقاليم ما وراء النهر وإيران وآسيا الصغرى والعراق والشام.

احداث مسلسل الحشاشين

“الدستور” يرصد في السطور التالية، العوامل التي ساعدت فرقة الحشاشين على إضعاف الدولة السلجوقية..

تعرف على بدايات السلاجقة

ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق التركمانية، وتمثل مع 23 قبيلة أخرى مجموعة القبائل التركمانية المعروفة بـ "الغزه"، وفي منطقة ما وراء النهر والتي نسميها اليوم تركستان، استوطنت عشائر الغز وقبائلها الكبرى وعُرفوا بالترك أو الأتراك.

ويذهب المؤرخون إلى وصف "الحشاشون" بالطائفة المرعبة، التي قضت على سلاطين السلاجقة في القرن الثاني عشر وهددت الخلافة الإسلامية وقتها، ولعبت دورً كبيرً في ضعف الدولة الإسلامية وانشقاقها فيما بعد.

وأشار الكاتب والمؤرخ الليبي الدكتور على محمد الصلابي، عبر كتابة دولة السلاجقة إلى دور الباطنية الإسماعيلية الرافضة لعرقلة الجهاد ضد الصليبيين.

وأكد “الصلابي” أن بلاد الشام كانت مكان الظهور الأول لفرقة الإسماعيلية أو الباطنية التي أدت إلى زيادة تفكك القوة الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة، ويمكن القول إن وجود الإسماعيلية الباطنية بحلب أدى إلى ظهور عامل جديد من عوامل تفكك وحدة المسلمين والسلاجقة خاصة.

وتابع: ذلك التفكك الذي تعرضت له بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية، أدى بهذه الفرقة إلى مساعدة الصليبيين في الاستيلاء على بعض معاقل المسلمين، أو تهيئة المناخ المناسب لسقوطها في يد الصليبيين، كما حدث في أفاميه سنة ٥٠٠ / ١١٠٧م.

ولعبت هذه الفرقة دورًا خبيثًا شريرًا في عرقلة الجهاد في مرحلة الصراع مع الغزاة، إذ كانت خناجر غادرة تطعن قادة الأمة، من فقهاء ووزراء، وكان تاريخها صفحات سوداء ملطخة بدماءالأبرياء من أهل السنة.

فرقة الحشاشين وانهيار دولة السلاجقة

كان أول ظهور للحشاشين في بلاد الشام عام 498 هـ عندما أرسل الحسن بن الصباح داعيتهم الحكيم المنجم، الذي تمكن من إفساد ما بين الأخوين دقاق حاكم دمشق، ورضوان صاحب حلب.

وكان الاغتيال أحد أبرز مالأسلحة الرهيبة التي استخدمها الباطنيون في اغراضهم، والتخلص من خصومهم، وظلت حركة الحشاشين الباطنية في قلب المجتمع الإسلامي، ساهمت في تمزيقه ونشر الرعب في أرجائه، مما ساهم في احتلال فقد كانت حركة الحشاشين مصدرًا للانحلال السياسي والاجتماعي طيلة عصر

وأصبحت عصابة سرية فريدة من نوعها ومدربة على أساليب القتل المنظم وراحح ضحية إجرام الباطنيين عدد كبير من قادة الجهاد الإسلامي وخيرة رجاله، ولم يسلم منهم احد، وجاء أول ضحايا الاغتيال والغدر الوزير السلجوقي نظام الملك عام ٤٨٥هـ، كما قتلوا عددًا من الوزراء منهم أبو طالب السميرمي وزير السلطان محمود السلجوقي، ذبحوه ومثلوا به نيفا ثلاثين جراحة، كما قتلوا وزير السلطان سنجر معين الملك أحمد.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول أحد أخطر الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في بلاد فارس أوائل القرن الحادي عشر، وتعد النواة الأولى للجماعات المتطرفة المسلحة، وقد اشتهر أتباع نصر الصباح من أعضاء طائفة الحشاشين بتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات شهيرة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.