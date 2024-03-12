مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية.. القائد على أبواب مصر فى أول مهمة لـ"حسن الصباح"

مسلسل الحشاشين واحد من مسلسلات رمضان 2024 الألمع والأكثر متابعة من قبل جمهور الدراما المصرية والعربية مع عرض أولى حلقات المسلسل على شاشات التليفزيون، التي يستمر عرضها طوال شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية تاريخية ارتبط أسمها بالكثير من الأحداث الدموية، وهو حسن الصباح، الذى ربط نفسه وروحه وجسده بالظلام، وبايع بن العطاش أحد أكبر دعاة الباطنيين، ليكلفه الأخير بالسفر إلى مصر لاستكمال مهمته بمقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى.

دخول قائد الحشاشين مصر

تعاهد حسن الصباح مع أتابعه على تغيير العالم الظالم، ليصبح عهدا فوق كل اختلاف أو مذهبا، عهد بين حسن الصباح وصديقه عمر الخيام، وأبو على الطوسي الملقب بنظام الملك، بأن يساعد كل منهم الآخر بكل ما أوتى من سلطة أو جاه، ووصل أبو على الطوسي وأصبح وزير دولة السلاجقة، لكن حدث ش لم يكن فى الحسبان، شئ يمكن أن يغير العالم كله، تدور الأحداث ويتورط حسن الصباح فى قتل مؤذن أصفهان، لتتوالى المفاجآت وتتصاعد الأحداث بعد ذلك.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين فى أكثر من موعد على مدار اليوم، فى تمام الساعة 9:15 مساءً، و11 مساءً، ويعاد عرض المسلسل فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً من اليوم التالى.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة

تمتلك قناة dmc وdmc دراما الحق الحصرى لعرض مسلسل الحشاشية الحلقة الثالثة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكارا مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.