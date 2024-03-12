مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. الصباح يصل مصر ومشاهد مرعبة تنتظره فى شوارع القاهرة

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية بوصول حسن الصباح - كريم عبد العزيز- بصحبة زوجته دنيا زاد وولده إلى مصر، فى أول مهمة كلف بها بعد مبايعته لـ“بن عطاش”، لكن كارثة لم يتوقعها كانت فى انتظاره.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

منذ من أن وطأت قدم حسن الصباح القاهرة، فوجئ بالناس يقتتلون فى الشوارع بسبب الجوع، والخوف والرعب يسيطر على الجميع، وقد تحطم كل شئ وسادت حالة من الفوضى العارمة، بعدما ضربت البلاد مجاعة نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل بشكل كبير لمدة سبع سنوات متواصلة فى نهاية عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله فى مستهل النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى من تاريخ الدولة الفاطمية فيما عرف بالشدة المستنصرية.

مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

وخلال أحدث مسلسل الحشاشين، حاول وزير الخليفة المستنصر الفاطمى مواجهة كارثة المجاعة بصهر الذهب وشراء الغلال فى مقابلة، واستقر حسن الصباح فى القاهرة وسط محاولات مستميته للقاء الخليفة المستنصر.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.