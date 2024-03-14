مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 3,, تعقدت الأوضاع داخل القصر الحاكم فى مصر بإعلان وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى، واحتدام الصراع بين نجليه الأمير نزار والأمير المستعلى بالله، على كرسي الخلافة، بتحريض من الوزير بدر الجمالى، الذى نجح فى إبعاد الأمير نزار عن القصر وقت إعلان وفاة السلطان وتنصيب شقيقه الأصغر المستعلى.

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 3| فوضى داخل القصر الحاكم بعد وفاة السطان

مسلسل الحشاشين الحلقة 3

وقام الوزير بدر الجمالى ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، بتزوير وصية السلطان المستنصر التى عبر فيها عن رغبته فى تنصيب نجله الأكبر نزار، لكن الجمالى أعلن أمام الجموع عن تنصيب الأمير المستعلى بالله خلفًا لوالده السلطان بناء على وصيته لرجاحة عقله رغم صغر سنه.

وتعرض الأمير نزار لمؤامرة أثناء تواجده فى الإسكندرية، عندما علم بنبأ وفاة والده الخليفة المستنصر وتنصيب شقيقه الأصغر، ليطلب من أنصاره مبايعته ليفاجئ بسهم قاتل يخترق جسده من أحد المأجورين من عملاء الوزير الجمالى.

وتثير تلك التطورات حالة من اللغط داخل القصر، لكن الوزير الجمالى يصر على دعم الأمير المستعلى - زوج ابنته- معتبرًا أن من يرفض مبايعة الأمير الأصغر الخائن ويستحق قطع رقبته، وتحت هذا التهديد اضطر حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين إلى مغادرة مصر إلى المغرب قبل أن يغير خط سيره إلى عكا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة

تمتلك قناة dmc وdmc دراما الحق الحصرى لعرض مسلسل الحشاشية الحلقة الثالثة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان المبارك.