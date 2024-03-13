الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 3| صراع الأبناء على الخلافة يشتعل بعد وفاة المستنصر

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين  الحلقة 3.. شهدت الكثير من التطورات المتلاحقة داخل قصر الخليفة المستنصر الفاطمى بالتزامن مع محاولات حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين مقابلة الخليفة فى القاهرة فى مهمة كلفه بها أحمد عبد الملك العطاش الذى بايعه وحدد له أول مهمة وهى السفر إلى مصر لكى يسجل اسمه في بلاط الخليفة المستنصر الفاطمى بالقاهرة، ويدعم الخليفة فى فترة من أحلك فترات البلاد والتى شهدت خلالها مجاعة كبرى عرفت بالشدة المستنصرية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3

وترصد الحلقة 3 من مسلسل “الحشاشين”، حالة الانقسام بين أنصار الأمير نزار ولى عهد الخليفة المستنصر، وأنصار شقيقه الأصغر أحمد المستعلى، على أحقيتهما بالجلوس على كرسي الخلافة بعد وفاة الخليفة.

ويتأجج الصراع مع انحياز الوزير بدر الدين جمالى لدعم الشقيق الأصغر زوج ابنته للفوز بمنصب الخلافة، بينما يتمسك حسن الصباح قائد الحشاشين بدعم الأمير نزار، فتظهر ما يعرف بالدعوة النزارية، ويحتدم الخلاف بين الصباح والجمالى.

مسلسل “الحشاشين” الحلقة 4

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين 

تعد قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل الحشاشين

ينقل مسلسل الحشاشين المشاهدين إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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