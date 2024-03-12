الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|

قبل عرض الحلقة الـ2.. ما هو العقرب الأسود الذي لدغ غادة عبدالرازق؟

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

انتهت أحداث الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “صيد العقارب”، بلدغ العقرب ليد الفنانة غادة عبد الرازق، التي تلعب شخصية الدكتورة عايدة، التي تستخلص السموم لبيعها، خاصًة من العقارب النادرة،وأثناء فحصها العقرب الذي ظلت تبحث عنه لمدة طالت عن 3 سنوات حتى وجدته، لدغها سهوًا منها.

 

ما هو العقرب الاسود ؟

وبدأ الجمهور وروّاد السوشيال ميديا بالبحث عن معلومات عن العقرب الأسود الذي لدغ الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يرصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه في سياق السطور التالية.

 

  • سمي العقرب بالأسود نتيجة لونه الأسود القاتم.
  • غذاء العقرب الأسود هو الحشرات والعناكب الصغيرة تحديدًا.
  • يستخدم العقرب الأسود مخالبه لضخ السم في فريسته حتي يتمكن منها.
  • يتسبب العقرب الأسود في إيقاف القلب فجأة وهو ما يتسبب في موت فريسته.
  • يتسبب أيضًا العقرب الأسود في فشل الرئة المفاجئ بعد بضع ساعات من اللدغة.

العقارب السوداء

العقارب السوداء، ومنها أخطر أنواع العقارب وأشدها سمية، ومنها لا خطر منه، وهي ثلاثة أنواع في مصر.

النوع الأول هو عقرب Androctonus bicolor أو العقرب الأسود دهني الذيل، ويتواجد في  مرسى مطروح، وعقرب Androctonus crassicauda والموجود في شرق سيناء، والمعروف باسم "العقرب العربي ذو الذيل السمين" ويعتبر أكثر الفصائل سمية.
والنوع الثالث من العقارب السوداء هو Orthochirus innesi وتتواجد في وسط سيناء، وهي عقارب صغيرة (3 سم للذكر، و2.8 سم للأنثى) ودرجة سميتها ليست عالية وعادة ما يختفي تأثير لسعتها على جسم الإنسان بعد دقائق أو ساعات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

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