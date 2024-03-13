مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت حدة الأحداث في المسلسل الرمضاني “الحشاشين” حيث جاءت الحلقة الثالثة في مسلسل الحشاشين لتستكمل ما جاء في الحلقتين الأولى والثانية التي شهدت وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وتزوير الوزير بدر الدين الجمالي لوصيته بحكم ابنه “نزار” من بعده، والتي سبق وأخبر بها المستنصر حسن الصباح في لقائهما الوحيد.

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 3.. بدر الجمالي يطرد حسن الصباح من مصر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل الحشاشين.

بدر الجمالي يزور وصية الخليفة المستنصر

عقب وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي في أحداث مسلسل الحشاشين، يخرج المنادي إلي شوارع المحروسة ناشرا خبر وفاة الخليفة بين أهالي مصر، ويسمعه حسن الصباح، وكما كان قد أخبره المستنصر بأن ولاية العهد بعده لابنه الأكبر “نزار” يفاجئ بأن الوزير بدر الدين الجمالي، قد تلاعب بوصية المستنصر وزورها وبدلا من ذكر اسم “نزار” كخليفة يضع اسم “أحمد المستعلي بالله” الابن الأصغر للمستنصر وزوج ابنة الوزير بدر الجمالي.

في نفس الوقت الذي كان يعاني فيه المستنصر من المرض، أرسل ولده نزار إلى الإسكندرية، لكن الأخير ــ نزار، عندما وصله نبأ وفاة والده المستنصر، يكتشف الحيلة التي رسمها بدر الجمالي لإبعاده عن مركز الحكم، ليتمكن من تولية شقيقه الأصغر “أحمد المستعلي” للخلافة الفاطمية بعد وفاة أبيه، وما أن يهتف في جنوده للعودة إلي القاهرة لإنقاذ عرشه وكرسي حكمه قبل أن يستولي عليه شقيقه المستعلي بمساعدة بدر الجمالي، يصيبه سهم قاتل فيلقي مصرعه علي الفور.

حسن الصباح يخلص للإمام الغائب

كما تكشف تفاصيل الحلقة الثالثة في مسلسل الحشاشين، عن ظهور ما يسمي لدي الشيعة بـ “الإمام الغائب”، والذي أطلقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين علي “نزار” الابن الأكبر للخليفة المستنصر، وما أن يرسخ بدر الجمالي أركان حكم أحمد المستعلي، حتي يستدعي حسن الصباح ليأخذ من البيعة للمستعلي، إلا أن الصباح يرفض البيعة وعندما يسأله الجمالي من إمامك، فيرد الصباح: الإمام نزار عليه السلام زي ما سمعت من مولانا المستنصر الله يرحمه.

مسلسل الحشاشين

وبتواصل الحوار في مسلسل الحشاشين بين الجمالي والصباح، وعندما يخير الجمالي الصباح بين البيعة للمستعلي أو قطع رأسه، يخبره الصباح بأنه قد أرسل الرسائل لأتباعه وأتباع الدعوة النزارية، قائلا له: أمامي نزار عليه السلام، الإمام الغائب سيعود، قتل الإمام أو قتلي لا يعني أن دعوة نزار قد قتلت فهناك 300 داع للحق بيصدقوني أكتر ما بيصدقوا نفسهم ومظلومية سيدنا الحسين ستتجدد في بلاد الفرس.

تصل المساومة بين الصباح والجمالي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، بأن يخرج الصباح من مصر إلي المغرب، مقابل أن يبعث برسائل لأتباعه بتصحيح المسار والتوبة، والتي يرد عليها الصباح: “وأبقي كافر وخاين”، إلا أنه في النهاية يقبل بعرض الجمالي غير أنه يتفق مع أحد أتباعه في مصر بقتل الحمام الزاجل الذي يحمل الرسائل التي ضغط عليه الجمالي ليرسلها.

وما إن يصل الصباح إلي ميناء الإسكندرية ليركب السفينة التي حمله إلي بلاد المغرب، حتي تهب عاصفة قوية وتهطل أمطار شديدة وغزيرة كادت تغرق السفينة بمن عليها، إلا أن الصباح يردد تعاويذه الغامضة فتنجو السفينة وركابها من الغرق. وبعد أن هدأت العاصفة توجه ربان السفينة للصباح الذي قال له: أن مولانا نزار أخبرني بأن العاصفة ستهدأ والمركب ستنجو، لسه ليكم حياة، ولو عاوز بركة مولانا غير اتجاه المركب لعكا"، فيستجيب له قائد السفينة وهو يكبر مرددا أنا الآن من أتباعك، وبالفعل يتوجه بالسفينة إلي عكا.