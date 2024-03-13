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مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبدالعزيز ينجو من الغرق ومعجزة وراء رسالة "الإمام نزار"

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 3

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، نجاة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين من الغرق أثناء سفره بصحبة زوجته وأولاده إلى المغرب، بعد تعرض السفينة لعاصفة شديدة، كادت أن تهلك جميع من كانوا على متن السفينة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبد العزيز وز ينجو من الغرق ومعجزة وراء رسالة "الإمام نزار"

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3. 

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3

وخلال أحدث مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة، حاول حسن الصباح إنقاذ الأمر، بالوقوف عند مقدمة السسفينة فى مواجهة الرياح مرددًا كلمات غير عربية، لتهدأ الرياح وتنتهي أحداث الحلقة وهو يطلب من أصحاب المركب أنهم يتجهوا إلى عكا.

ويلتف الصباح لركاب السفينة وسط دهشتهم من قدرته على إيقاف الرياح وإنقاذهم من الغرق، ليقول: أخبرنى الإمام نزار - نجل الخليفة المستنصر بالله الفاطمى - أن العاصفة ستهدأ والمركب هتنجو، لسة لكم حياة، لو عايزين بركة مولانا غيروا اتجاه المركب لعكا، ليهلل الركاب: نحن الآن من اتباعك.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

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أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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