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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 3.. حلم "حسن الصباح" تحقق بمقابلة الخليفة المستنصر

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، بتحقيق حلم حسن الصباح قائد الحشاشين الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، بمقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى، بعدما نجحت خطته فى الدخول إلى قصر الخليفة، لمعاهدته وخدمة دعوته بجسده وروحه ونفسه وظاهره وباطنه.

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 3.. حلم "حسن الصباح" تحقق بمقابلة الخليفة المستنصر

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3.

وقد استعان حسن الصباح فى الحلقة السابقة من أحداث مسلسل الحشاشين بزوجته لمحاولة إقناع جارية تعمل فى خدمة والدة الخليفة المستنصر، بقدرة زوجها حسن الصباح على تفسير الرؤى بما لديه من كرامات ونورانيات، لتستقبله والدة الخليفة وينجح فى كسب ثقتها بما يمتلكه من قدرات خارقة فى شفاءها من عجز تام فى الحركة، لتقرر مكافأته بمقابلة الخليفة المستنصر بناء على طلب الصباح.

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مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

وفى أول لقاء جمعهما معًا، دار حوار بين الصباح والخليفة المستنصر، حيث بادره الخليفة بسؤال: هل حقًا أمى شفيت على يديك، ليرد الصباح: أكيد مولاى شافها بعينة، جئت إليك من بلاد فارس كل شئ يهون في سبيل رؤية الإمام، اللي يشوفك كأنه دخل الجنة يا مولاى.. اعاهد مولاى هو ده طلبي وحلم حياتى، أكون خادم له ولدعوته وللإمام من بعده.

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أحداث مسلسل الحشاشين

لم يكتف حسن الصباح بذلك، بل استأذن من الخليفة فى الحصول على إجابة على سؤاله بشأن الخليفة القادم بعده، ليجيب المستنصر دون تردد: ابنى نزار، وهو ما لاقى قبول وسعادة من الخليفة، وقال إن الدعوة منتشرة فى القرى والأماكن إلا أنهم يواجهون التنكيل.

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الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

يعرض مسلسل الحشاشين فى أكثر من موعد على فترات متنوعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة

تعد قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

أبطال مسلسل الحشاشين 

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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