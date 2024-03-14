الخميس 14 مارس 2024
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| الكبير يتحول إلى شكل Pinocchio

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

ترقب ملايين المشاهدين من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 3 تطورات أحداث حلقة اليوم من مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

  أحداث الحلقة 3 مسلسل الكبير اوي 8 

وتابع المشاهدون بشغف حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 بعد تطور الأحداث عقب افاقة الكبير من الغيبوبة.

وشهد مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي خلال أحداث الحلقة 3 التى تعرض حصريآ على قناة ON مغامرات شيقة فى إطار كوميدي، فبعد ان أكد شاكر مساعد الشمامة للكبير انه لن يستطيع التراجع عن قراره بمساعدة نفادي في الزواج من أمينة خليل بدء الكبير رحلة البحث عن رقم الهاتف المحمول لامينة خليل يستعين في النهاية حزلقوم للحصول على رقم هاتفها  بعد أن كذب عليه وقال له ان جوني هو من يريد الحصول على رقم أمينة خليل للمشاركة معها في مسلسل جديد ثم يقوم حزلقوم بارسال رقم أمينة خليل للكبير الذي يقوم بدوره بالاتصال بها لدعودتها على مهرجان المزاريطة. 

وبالفعل يتصل الكبير بأمينة خليل لدعوتها لتكون رئيس شرف مهرجان المزاريطة وأثناء تحدثه معها في الهاتف تتحول أنفه لانف الدمية الشهيرة بينو كيو ليفسر له شاكر ما يحدث ان كل كذبة يكذبها الكبير ستزيد من حجم أنفه وهو الأمر الذي يحدث بالفعل بعد حديثه مع أمينة خليل. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 4

تم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 4، وذلك عبر قناة ON  وON دراما التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تستهدف تقديم وجبة دسمة من الكوميديا الهادفة للكبار والصغار من خلال مسلسل الكبير أوى.

وخصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد مميزة لعرض مسلسل الكبير الجزء الثامن حيث يعرض عقب اذان المغرب يوميا طوال شهر رمضان على شاشة قناة ON العامة، كما يعرض على شاشة قناة ON drama العاشرة والنصف مساء. 

ابطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

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