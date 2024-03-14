الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. أمر استدعاء من النيابة لـ بهجت الأنصاري.. لماذا؟

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

فاجأت الشرطة بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بوجود استدعاء له من النيابة وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ووجهت لبهجت الأنصاري تهمة التهرب الضريبي خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة لتنتهي الحلقة بصدمة واندهاش الأنصاري بسبب أمر الاستدعاء.

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عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان فهو من المسلسلات فئة الـ 15حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في الساعة 6:15، والثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت DMC عن خطتها لشهر رمضان بعرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

وروجت WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة عتبات البهجة حول بهجت الأنصاري (يحيى الفخراني) وهو رجل على المعاش توفيت زوجته وتركته وحيدًا وهو ما أثر عليه نفسيًا، خاصة مع إنشغال وابتعاد أولاده عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

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