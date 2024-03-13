مسلسل حق عرب الحلقة 3| عرب السويركي يرفض خيانة عبدربه.. ورباح يتسبب في المشاكل

مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي، برفضه لطلب أحد رجال الأعمال الذي يحاول أن يجعله يخرج من عباءة عبدربه “رياض الخولي”، الأمر الذي يرفضه تماما العوضي الذي يقدم شخصية عرب السويركي، إلا أن محاولات رجل الأعمال لم تنتهي محاولا اخضاعه للعمل معه وتغير مجرى حياته ليرفض السويركي ذلك لكنه لم يغلق الباب بشكل كامل.

تفاصيل الحلقة الثالثة من حق عرب

فيما تظهر علاقة غير شرعية بين رباح الذي يقدم شخصيته وليد فواز ودنيا المصري ابنه عبدربه، حيث دخلت معه في علاقة غرامية، وتحدثت معه حول عدم مقدرتها النزول من المنزل بعدما امرها والدها بذلك، بعدما عادت متأخرة للمنزل، الامر الذي ادخلها في مشكلة كبيرة للغاية.

وتظهر خلال الحلقة بوادر قصة حب بين السويركي وانغام التي تجسد شخصيتها كارولين عزمي، حيث قامت بالاتصال به للحديث عنه مطالبة ان يعلمها السواقه، وذلك لرؤيته والتحدث معه، وهوما يقابله بالموافقة على الرغم من قصة الحب التي جمعته بحنان التي تجسد شخصيتها دينا فؤاد.

قصة حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، احمد صيام، رياض الخولي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي، وتعرض منصة Watch it الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة قناتي ON وON Drama.