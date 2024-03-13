الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 3| عرب السويركي يرفض خيانة عبدربه.. ورباح يتسبب في المشاكل

حق عرب
حق عرب

انطلقت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي، برفضه لطلب أحد رجال الأعمال الذي يحاول أن يجعله يخرج من عباءة عبدربه “رياض الخولي”، الأمر الذي يرفضه تماما العوضي الذي يقدم شخصية عرب السويركي، إلا أن محاولات رجل الأعمال لم تنتهي محاولا اخضاعه للعمل معه وتغير مجرى حياته ليرفض السويركي ذلك لكنه لم يغلق الباب بشكل كامل.

txt

أحمد عيد: أبحث عن النجاح بـ«شكل جديد» و«الحشاشين» خرج للنور بأفضل صورة ممكنة

txt

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

txt

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

txt

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

txt

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

txt

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1.. رياض الخولي يقرر قتل طفله قبل ولادته

تفاصيل الحلقة الثالثة من حق عرب 

فيما تظهر علاقة غير شرعية بين رباح الذي يقدم شخصيته وليد فواز ودنيا المصري ابنه عبدربه، حيث دخلت معه في علاقة غرامية، وتحدثت معه حول عدم مقدرتها النزول من المنزل بعدما امرها والدها بذلك، بعدما عادت متأخرة للمنزل، الامر الذي ادخلها في مشكلة كبيرة للغاية.

وتظهر خلال الحلقة بوادر قصة حب بين السويركي وانغام التي تجسد شخصيتها كارولين عزمي، حيث قامت بالاتصال به للحديث عنه مطالبة ان يعلمها السواقه، وذلك لرؤيته والتحدث معه، وهوما يقابله بالموافقة على الرغم من قصة الحب التي جمعته بحنان التي تجسد شخصيتها دينا فؤاد.

قصة حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

 

أبطال الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب 

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، كارولين عزمي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، احمد صيام، رياض الخولي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي، وتعرض منصة Watch it الحلقات تزامنًا مع عرضها على شاشة قناتي ON  وON Drama.

متحدث الوزراء: قرارات البنك المركزي تُساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق

مسلسل سر إلهي الحلقة 3: أحمد مجدي يساوم مي سليم والأخيرة تقرر الانتقام

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان Watch Drama on drama

مواد متعلقة

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

"حق عرب".. أحمد العوضى: أقدم دراما شعبية تتناول حياة الناس البسيطة وتروى قصص الحارة المصرية

أداء مبهر لـ أحمد عيد فى "الحشاشين".. كيف استقبلته السوشيال ميديا؟

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

محمود الشحات أنور يهدي آيات من الذكر الحكيم لبرنامج "أبواب القرآن"

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل