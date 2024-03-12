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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

استكملت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، كواليس هروبه من رجال منطقة المغربلين، الذين يحاولون الامساك به بعدما استطاع ان يصل لسارقي فلوس رب عمله عبدربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولي. 

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب ، مشادة نشبت بين “الخولي” وابنته وتجسد شخصيتها دنيا المصري، حيث علم أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد 3 شهور فقط من الزواج، فعاقبها بعدم الخروج من المنزل نهائيًا.

ويفكر “الخولي” في خطبة ابنته على عرب السويركي إلا أن وفاء عامر ترفض.

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مسلسل حق عرب  الحلقة الثانية 

المسلسل يعرض على قناة اون واون دراما في تمام الساعه التاسعة والثانيه عشر على الترتيب، بالاضافة إلى عرضه على منصه واتش ات. 

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عربفي منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.


أبطال مسلسل حق عرب 
 

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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