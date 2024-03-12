"الكُترة تغلب الشجاعة".. العوضى يفر هاربًا فى مسلسل حق عرب الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024..

بدأ مسلسل "حق عرب" الحلقة 2 ، بهروب عرب السويركي، من بلطجية الجمالية أثناء استرداده الأموال من أحد النصابين الذين بدلوا الأموال بمزورة.

أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 2

وحاول عرب السويركي الهروب من العدد الجارف من البلطجية واعترضوا طريقه في أكثر من خندق في حي الجمالية، وتمكن من الهروب فارًا من أيديهم بشنطة الأموال.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"، للنجم أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

تفاصيل أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 2

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" أحمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه (رياض الخولي)، لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبدربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتمائه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاد عرب بأن عبدربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخوه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لـ"عرب" على وجهه بعدما قال لأخيه عن سبب رفده من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

ويعرض مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل "حق عرب"

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.