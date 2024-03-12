الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على On دراما

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

انطلقت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، للنجم أحمد العوضي، في تمام الساعة العاشرة على قناة أون دراما.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 2

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" أحمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه (رياض الخولي)،  لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبد ربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

ونشبت خلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 2، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتماؤه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاده عرب بأن عبد ربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخيه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لعرب على وجه بعدما قال لأخوه عن سبب رفضه من كلية الشرطة وهي إن أمه تبيع (الجرجير).

 

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

 

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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