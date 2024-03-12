عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الفعل حول الحلقة الأولى من مسلسله الجديد “حق عرب”، ويعرض على فضائية اون خلال الموسم الرمضاني الجاري 2024، محققَا ردود أفعال طيبة للغاية في اول أيام عرضه.

مسلسلات رمضان 2024.. ما الجديد الذي يقدمه أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الفنان يجيب

قام العوضي بالرد على سؤال حول الجديد الذي يقدمه في "حق عرب"، حيث أكد أن كل شخصية يقدمها مختلفة تمامًا عن الشخصيات السابقة مثل "الكومندا" و"الخديوي" و"بكر الاسكندراني"، وأنه وعد الجمهور بتقديم شخصية جديدة تحمل تفاصيل حياتية مختلفة وطبيعة دور مختلفة.

وأوضح أن شخصية "السويركي" تعمل في تجارة الأخشاب وتأتي من حارة شعبية، وتعاني من صراعات تغيرت حياتها تمامًا، مشيرًا إلى أن التيمة والتفاصيل الحياتية واللون الدرامي والانفعالات في هذه الشخصية مختلفة تمامًا عن الشخصيات السابقة التي قدمها.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبدربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبدربه له أخ يسمى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبدربه وعندما يلتقي صباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

حققت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب الكثير من النجاحات على مستوى المشاركة الجماهيرية للزمات الفنان أحمد العوضي خلال أولى حلقات عمله الرمضاني الجديد الذي يجد حالة قبول شديدة من قبل الجمهور المتابع للفنان الشاب.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

تناولت الحلقة الكثير من اللزمات المميزة للعوضي الذي اشتهر مؤخرًا بطريقته المختلفة في الكلام ونطقه وابتكاره. وتناولت الحلقة العشرات من الجمل المختارة بعناية من قبل العوضي ومؤلف العمل الجديد محمود حمدان، وكان من بينها ما يلي:

"التقيل معلمة بس لما يجي في مكانه.. غير كده غشومية وفتحة صدر بالأونطة، أنت بتاعي وأنا بتاعك، مش عرب السويركي اللي يضحك عليه، بس يا ترى هيعرف يخرج من الورطة دي! شوفت اما اخدت على عينك وشك نور ازاي! كده كخ دي الجاكيته الأكثر طلبًا، وحد الواحد وخرج لسانك يا حبيب اخوك وغير طعم بوقك."