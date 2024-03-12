حق عرب الحلقة 1.. لطمة قوية على وجه "العوضى" بسبب معايرته لأمه ببيع الجرجير

تنشب في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه (سلوى عثمان) وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتماؤه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاده عرب بأن عبد ربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخيه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لعرب على وجه بعدما قال لأخوه عن سبب رفضه من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب" حدوث قصة حب بين عرب جلال السويركي "أحمد العوضي" وحنان الغرباوي (دينا فؤاد) صاحبة "نصبة شاي"، ويهديها في الحلقة الأولى ١٠٠ جنيه مكتوب عليها (جون).

أحداث الحلقة الأولى لمسلسل حق عرب

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “حق عرب”، بطولة النجم أحمد العوضي، عن تاجر أخشاب يدعى عبد ربه (رياض الخولي)، محتكر السوق بحي المغربلين، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري بدون المرور من خلاله، إلى أن يأتي إليه (جلال السويركي) أحد تجار الخشب الصغار، ويطلب منه رفع ظلمه عن السوق وإتاحة الفرصة لديهم للبيع والشراء بها عن سيطرته ليرد الخولي عليه (أنا القطر).

وعندما حاول جلال السويركي الاعتراض على هذا الظلم قام "عبد ربه" بحرق المحل له، وبعدها أنجبت زوجة جلال ولد واسمته "عرب جلال السويركي".

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.