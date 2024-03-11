الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. وفاء مكي تظهر في مسلسل حق عرب الحلقة الأولى

وفاء مكي
وفاء مكي

تظهر الفنانة "وفاء مكي" في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب في دور زوجة الأب لحنان غرباوي (دينا فؤاد)، وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب" حدوث قصة حب بين عرب جلال السويركي "أحمد العوضي" وحنان الغرباوي (دينا فؤاد) صاحبه "نصبة شاي"، ويهديها في الحلقة الأولى ١٠٠ جنيه مكتوب عليها (حون).

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الأولى

وتدور أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الأولى، بطولة النجم أحمد العوضي، عن تاجر أخشاب يدعى عبد ربه (رياض الخولي)، محتكر السوق بحي المغربلين، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري بدون المرور من خلاله، إلى أن يأتي إليه (جلال السويركي) أحد تجار الخشب الصغار، ويطلب منه رفع ظلمه عن السوق وإتاحة الفرصة لديهم للبيع والشراء بها عن سيطرته ليرد الخولي عليه(أنا القطر).

وعندما حاول جلال السويركي الاعتراض على هذا الظلم قام "عبد ربه" بحرق المحل له وبعدها أنجبت زوجة جلال ولد واسمته "عرب جلال السويركي".

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موعد عرض مسلسل حق عرب 

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب 

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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