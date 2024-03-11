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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. انطلاق الحلقة الأولى من حق عرب لأحمد العوضى

حق عرب
حق عرب

تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بعد قليل، في تمام الساعة التاسعة والنصف بطولة النجم أحمد العوضي، على شاشات قناة أون دراما، ومنصة watch it.

الحلقة الأولى من حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الأولى

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ الكثير من الأحداث والمواقف.

وكان الفنان أحمد العوضي أعرب عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

وأشاد العوضي في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على شاشة قناة سي بي سي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة في إثراء المحتوى الدرامي المصري، مقدمًا شكره لهم على دعمها المستمر للفن والثقافة.

وتطرق العوضي إلى تفاصيل دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن "حق عرب" يعد من الأعمال الدرامية الشعبية التي تدور أحداثها في قلب منطقة الجمالية، ومتوقعًا أن يلقى استحسانًا واسعًا بين الجماهير.

وأكد التزام الشركة المتحدة بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يليق بالمستوى الرفيع الذي يتوقعه الجمهور.

يعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، التاسعة مساء على قناة أون دراما.

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