مسلسلات رمضان 2024| انطلاق أولى حلقات "حق عرب" وأغنية التتر لـ أحمد شيبه

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل “حق عرب”، في تمام الساعة التاسعة والنصف بطولة النجم أحمد العوضي، وذلك على شاشات قناة “أون دراما”، ويغني تتر البداية الفنان الشعبي أحمد شيبه، بكلمات تحمل كثير من صفات بطل المسلسل ورسائل تشير إلى غدر الزمان وتقلباته المستمرة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الأولى

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، حيث يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء رحلة البحث عن حقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

وأشاد العوضي في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على شاشة قناة سي بي سي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة في إثراء المحتوى الدرامي، مقدمًا شكره لهم على دعمها المستمر للفن والثقافة.

وتطرق “العوضي” إلى تفاصيل دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن "حق عرب" يعد من الأعمال الدرامية الشعبية التي تدور أحداثها في قلب منطقة الجمالية، ومتوقعًا أن يلقى استحسانًا واسعًا بين الجماهير.

وأكد على التزام الشركة المتحدة بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يليق بالمستوى الرفيع الذي يتوقعه الجمهور.