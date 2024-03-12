الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

انطلق مساء أمس أحداث الحلقة الاولى لمسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الأكشن والدراما الشعبية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من قبل المشاهدين المحبيين لهذه النوعية من الأعمال الدرامية.

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 1

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

تنوعت الحلقة الاولى من حيث الاشكال الدرامية المتواجدة خلال احداثها فتواجد في العمل العديد من مشاهد الاكشن التي يمتاز بها العوضي وتواجد ايضًا مشاهد رومانسية تبين علاقة العوضي بدينا فؤاد الذي وقع في غرامها، كما تواجدت القصة الدرامية في بحثه عن قاتل والده.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أحمد العوضي الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة اون دراما وفي الثانية عشر في أون.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

ويعرض المسلسل على قناة اون اون دراما بالإضافة إلى منصة واتش ات.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ مليء بالأحداث.

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أبطال مسلسل حق عرب

الحلقة الاولى من حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي .

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