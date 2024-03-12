الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أون تروج لمشهد رومانسي بين حنان والسويركي في "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

روجت قناة اون لمشهد من مسلسل “حق عرب”، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري خلال أيام الماراثون الرمضاني 2024، وذلك من خلال مشهد انتمى لأعمال الرومانسية بين شخصيتين العمل “حنان” والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد و “عرب السويركي” الفنان أحمد العوضي.

واظهر المشهد حالة الحب الرومانسية التي تجمع الثنائي ضمن احداث العمل الرمضاني، حيث نشرت القناة العارضة للعمل عبر حسابها بموقع فيس بوك صورة تظهر مشهد يحاول السويركي اظهار مشاعره لحنن في وجود احد الجيران بشكل غير مباشر امتلىء بالكوميديا .

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما في التاسعة مساء، ويعاد في الثانية عشر صباحًا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثة عصرًا، ويعرض على منصة واتش إت.

 

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وتجسد الفنانة دينا فؤاد شخصية فتاة شعبية اسمها "حنان" تعمل على "نصبة شاى" في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضى .

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبدربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبدربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجلًا شريفًا، عزت هو أقرب الناس إلى عبدربه، وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

ابطال مسلسل حق عرب

الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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