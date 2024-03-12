الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

محسن: أعمال "المتحدة" جذبت الأنظار منذ بداية رمضان والدراما سلاح رئيسي في معركة الوعي

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة أعادت المجد للدراما المصرية المتميزة والمتنوعة مرة ثانية، عبر انتاج ضخم لكثير من المسلسلات هذا العام وتنوع قضاياها، وتعدد الفنانين والنجوم المشاركة فيها، قائلا: إطلالة على أعمال المتحدة هذا العام يكشف إنها تقدم وجبة دسمة وتراعي مختلف الأذواق وتستيعد الريادة مصريا وعربيا مرة ثانية.

وأوضح محسن، أن دراما المتحدة سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات، وأعادت وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي وأعادت لمصر ريادتها فى الفن المصرى، كما أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بأعمال ضخمة وذات رؤية.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة عليها دور كبير فى صناعة الوعى وخلق حالة من التفاعل فى المجتمع وذلك من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية، التى تناقش كافة الموضوعات بلغة راقية ومعالجة درامية جديرة بالاهتمام، لذلك جذبت مسلسلات المتحدة وأعمالها نظر الجميع منذ بدء عرضها على شاشات رمضان.

وتابع، أن اقتحام الشركة المتحدة لميدان الدراما جاء ايمانا بدورها في تعزيز الوعي والقضاء على الفوضى التي كانت موجودة، كما أن اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ترجمة كافة أعمالها بلغة الإشارة، ليتمكن ذوو الهمم من متابعتة مسلسلات رمضان، سابقة إنسانية وثقافية تحسب لها.

واختتم النائب احمد محسن، أن القوى الناعمة لمصر سلاح رئيسي في مسألة الوعي وتقديم القضايا الحقيقية للناس وعكاملية التنوير وهو ما نجحت في تقديمه أعمال الشركة المتحدة.

أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 النائب أحمد محسن أعضاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشركة المتحدة

مواد متعلقة

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائي الكأس

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل