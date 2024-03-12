محسن: أعمال "المتحدة" جذبت الأنظار منذ بداية رمضان والدراما سلاح رئيسي في معركة الوعي

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة أعادت المجد للدراما المصرية المتميزة والمتنوعة مرة ثانية، عبر انتاج ضخم لكثير من المسلسلات هذا العام وتنوع قضاياها، وتعدد الفنانين والنجوم المشاركة فيها، قائلا: إطلالة على أعمال المتحدة هذا العام يكشف إنها تقدم وجبة دسمة وتراعي مختلف الأذواق وتستيعد الريادة مصريا وعربيا مرة ثانية.

وأوضح محسن، أن دراما المتحدة سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات، وأعادت وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي وأعادت لمصر ريادتها فى الفن المصرى، كما أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بأعمال ضخمة وذات رؤية.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة عليها دور كبير فى صناعة الوعى وخلق حالة من التفاعل فى المجتمع وذلك من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية، التى تناقش كافة الموضوعات بلغة راقية ومعالجة درامية جديرة بالاهتمام، لذلك جذبت مسلسلات المتحدة وأعمالها نظر الجميع منذ بدء عرضها على شاشات رمضان.

وتابع، أن اقتحام الشركة المتحدة لميدان الدراما جاء ايمانا بدورها في تعزيز الوعي والقضاء على الفوضى التي كانت موجودة، كما أن اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ترجمة كافة أعمالها بلغة الإشارة، ليتمكن ذوو الهمم من متابعتة مسلسلات رمضان، سابقة إنسانية وثقافية تحسب لها.

واختتم النائب احمد محسن، أن القوى الناعمة لمصر سلاح رئيسي في مسألة الوعي وتقديم القضايا الحقيقية للناس وعكاملية التنوير وهو ما نجحت في تقديمه أعمال الشركة المتحدة.