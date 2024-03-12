مسلسلات رمضان 2024..  موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد بن العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة أون دراما، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة اون، من مساء اليوم الثلاثاء.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" الحلقة 2

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب" حدوث قصة حب بين عرب جلال السويركي "أحمد العوضي" وحنان الغرباوي (دينا فؤاد) صاحبه "نصبة شاي"، ويهديها في الحلقة الأولى ١٠٠ جنيه مكتوب عليها(حون).

تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، عن تاجر أخشاب يدعى عبد ربه (رياض الخولي)، محتكر السوق بحي المغربلين، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري بدون المرور من خلاله، إلى أن يأتي إليه (جلال السويركي) أحد تجار الخشب الصغار، ويطلب منه رفع ظلمه عن السوق وإتاحة الفرصة لديهم للبيع والشراء بها عن سيطرته ليرد الخولي عليه (أنا القطر).

وعندما حاول جلال السويركي الاعتراض على هذا الظلم قام "عبد ربه" بحرق المحل له وبعدها أنجبت زوجة جلال ولد واسمته "عرب جلال السويركي".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة الأولى عن ولادة زوجة جلال السويركي بعد موته محروقا بسبب حرق "عبد ربه" رياض الخولي تاجر الأخشاب الظالم وانجابها ذكرا وتسميه على اسم والدها"عرب جلال السويركي" وتوصيه عند ولادته بأن يأخذ بالثأر من "عبد ربه" هو واخوه علي.

وبمرور السنين.. يظهر عرب السويركي (أحمد العوضي) الذراع اليمين لتاجر الاخشاب "عبد ربه" ولديه مقدار عال من الحب لدى عبد ربه وزوجته صباح (وفاء عامر).

من يغني تتر البداية

ويغني تتر البداية الفنان الشعبي أحمد شيبه، بكلمات تحمل كثير من صفات بطل المسلسل ورسائل تشير إلى غدر الزمان وتقلباته المستمرة.