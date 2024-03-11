قصة حب بين "السويركي" و"حنان الغرباوي" في أول حلقات مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب حدوث قصة حب بين عرب جلال السويركي "أحمد العوضي" وحنان الغرباوي (دينا فؤاد) صاحبة "نصبة شاي"، ويهديها في الحلقة الأولى ١٠٠ جنيه مكتوب عليها (حون).

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، عن تاجر أخشاب يدعى عبد ربه (رياض الخولي)، محتكر السوق بحي المغربلين، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري بدون المرور من خلاله، إلى أن يأتي إليه (جلال السويركي) أحد تجار الخشب الصغار، ويطلب منه رفع ظلمه عن السوق وإتاحة الفرصة لديهم للبيع والشراء بها عن سيطرته ليرد الخولي عليه(أنا القطر).

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

وكان الفنان أحمد العوضي أعرب عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

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