الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو "صناعة النواب": مصر تخوض معركة تنموية شاملة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن مصر مستمرة في خطتها التنموية الشاملة في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن ما يتم في مصر معجزة تنموية حقيقية في ظل الظروف والتحديات المختلفة.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاع الرئيس السيسي اليوم على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، وما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، قائلا: الصناعة المصرية تشهد طفرة حقيقية ورعاية من جانب الرئيس للارتقاء بها لتغطية احتياجات السوق المحلي ورفع القيمة التصديرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اطلاع الرئيس خلال الاجتماع اليوم مع رئيس الوزراء على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرًا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.

وتابع، أن الدولة المصرية وتحت قيادتها السياسية تسير بخطى متوازنة واستطاعت عبر القرارات الاقتصادية الأخيرة، أن تخرج من الأزمة عبر ضخ سيولة دولارية ضخمة وغيرها من القرارات الاقتصادية المهمة.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة إلى الثقة لدى ملايين المصريين بتجاوز تام للأزمة الحالية خلال فترة وجيزة بفضل الرئيس السيسي وتوجيهاته.

الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء مجلس النواب النائب مدحت الكمار الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي

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