الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن مد العمل للمعلمين بعد سن الـ60

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مد العمل للمعلمين بعد سن 60 عامًا.

حالة من الجدل والاستياء بين خريجي كليات التربية

وقالت فاطمة سليم، في طلبها، تداول بعض الأخبار خلال الأيام الأخيرة تصريحات منسوبة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن اعتزامه مد العمل للمعلمين بعد سن الـ60 عامًا، وفقًا لعدة شروط.

وأضافت النائبة: تسببت تلك التصريحات المنسوبة إلى الوزير في حالة من الجدل والاستياء بين خريجي كليات التربية، الذين ينتظرون فرصةً في أي مسابقة أو تعاقدًا للعمل بوزارة التربية والتعليم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أرى أن تلك التصريحات حال صحتها، تحتاج إلى توضيح لأسباب الاستعانة بمن بلغ سن الـ60 في سد العجز في عدد المعلمين، وعدم الاستعانة بالشباب حديثي التخرج من كليات التربية المؤهلين للقيام بمهمة التعليم، والذين يمتلكون طاقة وقدرة تحمل للعمل بالمدارس بشكل أكبر من المعلمين الذين بلغوا سن المعاش.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير التربية والتعليم

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