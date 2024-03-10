“وكيل الشيوخ” يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بقدوم شهر رمضان المبارك

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه شهر تحل فيه البركات والرحمات، نلتمس فيه العفو من الرحمن العلي القدير.

وقال أبوشقة إن هذه الأيام المباركة تؤكد وحدة الشعب في مواجهة التحديات، ونتضرع إلى الله لحفظ وطننا الغالي مصر، وأن يحفظ قيادة هذا الوطن فيما يصبو إليه من خطوات وإنجازات ونجاحات، ونبتغي الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وتابع أن الشهر الكريم تأتي فيه ذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، وهي ذكرى عطرة، خالدة في قلوب المصريين حقق فيها أبطال القوات المسلحة نصرًا عظيمًا، عبروا فيه إلى المستقبل بعزيمة الأبطال.