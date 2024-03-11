الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تشريعية النواب تناقش اتفاقية دولية لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخالفات الرعاية الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخالفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بين حكومة مصر والبنك الدولي.

تعديلات قانون المرور 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن مشروع  القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسئول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

وقالت اللجنة فى تقريرها إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

وتضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضهاوتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

قانون المالية العامة الموحد 

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

إتفاقية البيئة مجلس النواب مشروع قانون قانون

مواد متعلقة

“وكيل الشيوخ” يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بقدوم شهر رمضان المبارك

"صناعة البرلمان" تقرر عقد اجتماع لاستكمال مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 17 مارس

ننشر النصوص النهائية لتعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب عليه

الحكومة للنواب: تعديلات قانون المرور تستهدف تقنين أوضاع التوك توك

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد

تعديلات قانون المرور.. زيادة الحد الاقصى لرسوم اللوحات المعدنية لـ600 جنيه

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون المرور

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟