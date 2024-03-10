الحكومة للنواب: تعديلات قانون المرور تستهدف تقنين أوضاع التوك توك

قال المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يستهدف تقنين أوضاع التوك توك لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي.

وقال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: «هناك من يقوم بارتكاب جريمة مستخدمًا التوك توك والتقنين أو الترخيص يستهدف مواجهة أي شكل من اشكال التحايل على القانون أو استبدال اللوحة المعدنية».

وأضاف موجهًا حديثه للنواب قائلًا: «الترخيص أفضل من ترك الأمر على ما هو عليه».