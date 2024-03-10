الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تعديلات قانون المرور.. زيادة الحد الاقصى لرسوم اللوحات المعدنية لـ600 جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت التعديلات المقدمة على قانون المرور التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن على زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

وأكدت المذكرة التوضيحية للقانون أن الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع أسعار مكونات التصنيع والتطوير، وذلك لمواكبة الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بشكل متتالي بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، ولضمان استيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أما المشروع الثالث لتعديل قانون المرور، فاستهدف استحداث تعريف جديد للمركبة الخفيفة المستحدثة.

وتناول القانون سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعها للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة والتي تم ذكرها في جدول الرسوم.

واستهدف المشروع في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ المستخدمة في قانون المرور، لتكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

تضمنت استبدال كلمتي "آلية" و"الآلية"، بكلمتي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما تم استبدال عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

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