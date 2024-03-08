تمكين فى كل المجالات.. جهود الحكومة لدعم المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة

تعيش المرأة المصرية أفضل عصورها في الجمهورية الجديدة، وتولي الحكومة أهمية خاصة لنصف المجتمع، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، بتمكين المرأة المصرية، ومساعدتها على الوصول للمناصب القيادية والمساواة مع بقية فئات المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة، وتدشين برامج خاصة لحمايتها ومساعدتها.

مصر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

وتعتبر مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها محور التمكين السياسي والقيادة.

التمكين السياسى

شهدت السنوات الأخيرة إنجازات وتقدما ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة المرأة في مجلس الوزراء من 6٪ في عام 2015، إلى 20٪ في عام 2017، ثم إلى 25٪ في عام 2018 «ثماني وزيرات مسئولات عن وزارات مهمة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء»، وحصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 2021.

وبلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير عام 2017 لما يقرب من 27٪، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ في العام 2019 بلغت 31٪.

كما عينت وزارة الأوقاف 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة، منهن أربع سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة وهى المرة الأولى فى تاريخ الوزارة، وزادت نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ فى عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وقد حصلت المرأة المصرية على كوتة نسبتها 25٪ من البرلمان في التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28٪ عام 2020.

التمكين الاقتصادى

وفى عام 2021 بلغ معدل البطالة لدى المرأة 16% ما يشكل انخفاضا من 24.8% فى عام 2014، وبلغ معدل البطالة لدى الرجل 5.6% في عام 2021، وبلغ معدل توظيف المرأة 12.8% وبلغ معدل توظيف الرجل 65.2% عام 2021، و15.2% نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 2021.

دعم المرأة المعيلة

بلغ إجمالي المبالغ التي يقدمها بنك ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة 346 مليون جنيه مصري، وصلت إلى عدد 71.431 مستفيد/ مستفيدة «2019/2020»، وتم صرف مبلغ 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة وصولًا إلى 32.386 مستفيد/ مستفيدة، وتضمن ذلك قروضا مستورة بإجمالي 31.2 مليون جنيه مصري التي وصلت إلى 1.713 مستفيدة «2019 /2020» بقيمة إجمالية 355 مليون جنيه مصري 2014 حتى مارس 2022.