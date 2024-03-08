فى يومها العالمى.. المركز الإفريقى لصحة المرأة يكرم نماذج مصرية ملهمة

كرم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية عددًا من النماذج الملهمة والمشرفة للمرأة المصرية، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمها المركز.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز، إنه خلال احتفالية المركز الإفريقي باليوم العالمي للمرأة، تم تكريم 5 نماذج ملهمة للمرأة المصرية، والتي تلعب دورًا مؤثرًا في جميع المجالات وقدوة طيبة يحتذي بها في بذل الجهود والعطاء.

عرض لدور المركز والخدمات التي يقدمها وتاريخ الاحتفال بيوم المرأة

وأوضحت أن احتفالية اليوم العالمي للمرأة اشتملت على عدد من الجلسات العلمية المختلفة وعرض لدور المركز الإفريقي والخدمات المقدمة وتاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذى بدأ في 1975 في نيويورك، وذلك بحضور الدكتور حسن سلام "مدير المركز الإفريقي سابقًا" وهو أول من وضع الهيكل الإداري للمركز ليصبح منصة علمية تدريبية عالمية في عام 2006 بعد أن كان مقرًا لمنظمة الصحة العالمية.

ولفتت الدكتورة ميرفت السيد إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحدثت عن تاريخ اليوم العالمي للمرأة.

مجهودات الدولة المصرية لتمكين المرأة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية

واستعرضت مدير المركز مجهودات الدولة المصرية لتمكين المرأة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث تم إصدار عدة تشريعات وقوانين لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة رقم 11 على أن "تلتزم بحماية المرأة المصرية ضد كل أشكال العنف"، وتقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولى في تاريخها منها أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، أول رئيسة محكمة، أول نائبة محافظ للبنك المركزي، 2 سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ أكثر من 72 عامًا، ووصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية، حيث تمثل المرأة 25% من البرلمان المصري.

وأشارت إلى تنفيذ أكبر برنامج صحي للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية، وهو برنامج صحة المرأة المصرية الذي استهدف قوافل طبية في القري تجري كشوفًا طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر على سرطان الثدي، واستهدف البرنامج 28 مليون سيدة، ووصلت نتائجه إلى انخفاض دخول السيدات لمرحلة 3 و4 من سرطان الثدي بنسبة 50%، فضلًا عن توفير القوافل الطبية للفحص المبكر عن سرطان الثدي (بشاير الخير)، تنفيذ ندوات توعوية بمختلف قضايا المرأة، لا سيما التوعية بمخاطر الأورام والكشف المبكر، وتم إطلاق عدة مبادرات تحت شعار: "بهية" و"سيدات مصر" و"احمي عيلتك احمي مصر بهية في ظهرك"، لتقليل قوائم الانتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العلاج بالمجان.



وأوضحت السيد أن نماذج المرأة الملهمة التى تم تكريمهن في احتفالية المركز هم: المهندسة نادية عبده أول سيدة تتقلد منصب محافظ فى مصر، د. إلهام فياض أستاذ الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض بالإسكندرية، د. ثريا شرف مدير المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة سابقًا، د. هناء إسماعيل دكتوراه كيمياء الغذاء جامعة بريستول بالولايات المتحدة الأمريكية، د. خديجة خشانة مدير إدارة تنمية المرأة بالمركز وحصلت سابقًا على تكريم وزير الصحة كموظف مثالي.

تكريم نماذج ملهمة للمرأة المصرية

تكريم نماذج ملهمة للمرأة المصرية

تكريم نماذج ملهمة للمرأة المصرية

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