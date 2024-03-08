الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

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جامعة الإسكندرية تستقبل وفد "جينغاسو" الصينية لتعزيز التعاون بين الجانبين

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وفد جامعة جينغاسو أوشن الصينية، برئاسة الدكتور نينج سياومينج، رئيس الجامعة، والوفد المرافق له وذلك لبحث وتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين، وتوقيع خطاب نوايا تمهيدا لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابي فيما بينهم.

حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون الجامعات الدولية والدكتورة بشرى سالم- مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتورة ميرفت قاسم -عميد كلية الصيدلة، والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة أمنية ياقوت- وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الإسكندرية عقدت العديد من  الشراكات العلمية مع الجامعات الصينية 

وفي كلمته؛ أكد الدكتور سعيد علام،  أن جامعة الإسكندرية عقدت العديد من  الشراكات العلمية مع الجامعات الصينية في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، واستقبلت الجامعة أساتذة ومتخصصون من الجامعات الصينية لتدريس اللغة والثقافة الصينية بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، كما تم استقبال وإيفاد طلاب من الجانبين لدراسة اللغة والثقافة الصينية، والعكس.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نينج سيلو مينج،  أن جامعة جينغاسو أوشن اختارت جامعة الإسكندرية، كأول جامعة على مستوى إفريقيا يتم التعاون معها، لسمعتها العلمية المرموقة، وأشار أن جامعته وقعت 80 اتفاقية تعاون مع جامعات عالمية، مؤكدًا أن هناك العديد من المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للتعاون بين الجامعتين.

وكانت قد استقبلت جامعة الإسكندرية، أمس، وفد جامعة إسكس البريطانية برئاسة الدكتورة فانيسا بوتر، نائب رئيس جامعة إسكس للعلاقات الدولية والوفد المرافق لها،، في زيارة التى جاءت بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف التخصصات العلمية.

جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية تستقبل وفد “جينغاسو” الصينية لتعزيز التعاون
جامعة الإسكندرية جامعة جينغاسو التعاون البحثي التبادل الطلابى الشراكات العلمية

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