الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الإفريقي للمرأة" يعقد ندوة علمية عن الأورام النسائية

ندوة علمية للمركز
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، ندوة علمية خاصة عن الأورام النسائية في إطار فعاليات اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع مستشفى القباري، للفريق الطبي من أطباء وصيدلة وتمريض، بحضور ومشاركة الدكتور عبدالمنعم فوزي نقيب الأطباء والدكتورة ميرفت السيد مديرة المركز.

 

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز إن الندوة تناولت 3 محاور وهي: الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف والوقاية من أورام النساء، أورام الغدة الدرقية وأنواعها وطرق علاجها.

 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي
 

 تناولت للمحاضرة التي ألقاها الدكتور علاء قنديل، أستاذ الأورام بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة صحة المرأة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، دور المبادرة في الكشف المبكر وأهم الإحصائيات، مع عرض مبسط لأهم المعلومات التي يجب أن يعرفها الفريق الطبي لينقلها إلى السيدات لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر والدوري للحصول على أعلى نسب للشفاء.

طرق الكشف والوقاية من أورام النساء 


تحدث الدكتور وليد عرفات، أستاذ الأورام بجامعة الاسكندرية، خلال الندوة عن أهم أنواع سرطانات المبايض والرحم وعنق الرحم، وطرق الكشف عنها وعلاجها، وتم عرض أيضًا أساليب الوقاية من إصابة عنق الرحم بالسرطان عن بطرق عديدة منها التطعيم من فيروس الـHPV في سن مبكر.

 أورام الغدة الدرقية وأنواعها وطرق علاجها

وأوضح إسلام رمضان، رئيس وحدة الأورام بالمستشفى القباري وإستشاري الأورام الإكلينيكية والطب النووي، أنواع سرطانات الغدة الدرقية وطرق الكشف عنها وعلاجها والفروق بين كل منها.

في ختام اللقاء شارك الدكتور عبدالمنعم فوزي نقيب الأطباء المحاضرون النقاش والإجابة على أسئلة الحضور فيما يخص التداخلات الدوائية لأساليب منع الحمل في علاج السيدات المصابات بالسرطان.

ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة
المركز الأفريقي صحة المرأة ندوة علمية اليوم العالمي للمرأة أورام النساء

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يكرم عامل نظافة تقديرًا لأمانته فى رد 300 ألف جنيه لصاحبهم

ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمى للسمنة فى "الإفريقى للمرأة" بالإسكندرية

المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة يشارك فى قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

عطل فنى يضرب فيسبوك

البنك المركزى: تطبيق السعر العادل للجنيه إجراء بالغ الأهمية

خبراء اقتصاديون يشيدون بقرار اتباع سياسات سعر الصرف المرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى