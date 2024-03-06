"الإفريقي للمرأة" يعقد ندوة علمية عن الأورام النسائية

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، ندوة علمية خاصة عن الأورام النسائية في إطار فعاليات اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع مستشفى القباري، للفريق الطبي من أطباء وصيدلة وتمريض، بحضور ومشاركة الدكتور عبدالمنعم فوزي نقيب الأطباء والدكتورة ميرفت السيد مديرة المركز.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز إن الندوة تناولت 3 محاور وهي: الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف والوقاية من أورام النساء، أورام الغدة الدرقية وأنواعها وطرق علاجها.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي



تناولت للمحاضرة التي ألقاها الدكتور علاء قنديل، أستاذ الأورام بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة صحة المرأة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، دور المبادرة في الكشف المبكر وأهم الإحصائيات، مع عرض مبسط لأهم المعلومات التي يجب أن يعرفها الفريق الطبي لينقلها إلى السيدات لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر والدوري للحصول على أعلى نسب للشفاء.

طرق الكشف والوقاية من أورام النساء



تحدث الدكتور وليد عرفات، أستاذ الأورام بجامعة الاسكندرية، خلال الندوة عن أهم أنواع سرطانات المبايض والرحم وعنق الرحم، وطرق الكشف عنها وعلاجها، وتم عرض أيضًا أساليب الوقاية من إصابة عنق الرحم بالسرطان عن بطرق عديدة منها التطعيم من فيروس الـHPV في سن مبكر.

أورام الغدة الدرقية وأنواعها وطرق علاجها

وأوضح إسلام رمضان، رئيس وحدة الأورام بالمستشفى القباري وإستشاري الأورام الإكلينيكية والطب النووي، أنواع سرطانات الغدة الدرقية وطرق الكشف عنها وعلاجها والفروق بين كل منها.

في ختام اللقاء شارك الدكتور عبدالمنعم فوزي نقيب الأطباء المحاضرون النقاش والإجابة على أسئلة الحضور فيما يخص التداخلات الدوائية لأساليب منع الحمل في علاج السيدات المصابات بالسرطان.

ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة

ندوة علمية للمركز الإفريقي لصحة المرأة