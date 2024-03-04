الإثنين 04 مارس 2024
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ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للسمنة في "الإفريقي للمرأة" بالإسكندرية

ندوة علمية ضمن فعاليات
ندوة علمية ضمن فعاليات شهر المرأة

أقام اليوم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية ندوة علمية بعنوان "المرأة وتحديات السمنة"، بالتعاون مع المعهد العالي للصحة العامة، في إطار فعاليات شهر المرأة، بحضور د.هبة القاضي، عميد المعهد ود.ميرفت السيد مدير المركز الافريقي، والدكتور إنجي الغيطاني وكيل المعهد.

وقالت د.ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقى، إن الندوة العلمية تناولت عدة نقاشات أهمها: زيادة انتشار مرض السمنة عالميًا وهو مؤشر يمثل خطر كبير وأزمة صحية واقتصادية على العديد من الدول، حيث أن 1.9مليار شخص بالغ حول العالم يعانون من زيادة الوزن، منهم 650 مليون شخص يعانون من السمنة، في حين 124 مليون طفل ومراهق، إضافة الي 40 مليون طفل اقل من عمر 5 سنوات يعانون من مرض السمنة.

وأضافت أن مرض السمنة هو سلوك مجتمعي، ويمكن التصدي له عن طريق خلق بيئة صحية ومجتمع واعٍ يشجع علي الاختيارات الصحية لنمط حياة خالٍ من الأمراض.

أوضحت أن مصر تحتل المرتبة ال18 عالميًا في قائمة الدول الأكثر انتشارًا لمرض السمنة، ووفقًا لحملة "100مليون صحة"، تم الكشف علي 49.7 مليون مواطن، من بينهم ما يقرب من 40٪؜ يعانون من السمنة، حيث ينتشر المرض بين النساء أكثر من الرجال، وبنسبة 50٪؜ من إجمالي النساء في مقابل 40 من الرجال.

وأشارت إلى أن السمنة تتسبب في عدة مخاطر أهمها: إرتفاع ضغط الدم والكوليسترول مما يجعل المريض اكثر عرضة لأمراض القلب - الإصابة بمرض السكري النوع الثان -مشاكل التنفس -مشاكل وإصابات المفاصل - الإصابة الحصوات ومشاكل المرارة.

تناولت الندوة عدة محاضرات، حيث ألقى د.محمد شرعان، استاذ الجراحة بكلية الطب، محاضرة "جراحات السمنة بين الحقيقة والخرافات" والدكتور ابراهيم خربوش، استاذ صحة الأم والطفل بالمعهد العالي للصحة العامة محاضرة "مؤشر صحة المرأة"، والدكتورة داليا طايل- استاذ التغذية بالمعهد محاضرة "التأثيرات الضارة للأغذية المصنعة علي صحة المرأة"، والدكتورة هبة موريس - مدرس التغذية بالمعهد محاضرة "عبء السمنة وأضرارها"، والدكتورة داليا محسن- مدرس مساعد صحة الأم والطفل بالمعهد محاضرة "السمنة لدي الأطفال"، والدكتورة ماجد أسامة- استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين محاضرة "النشاط البدني والسمنة: توجيهات وتحديات".

واختتمت الندوة بتوصيات وجهها  المحاضرين وهى أن نمط الحياة الغير صحي هو من أكبر عوامل الإصابة بمرض السمنة وغيرها من المشاكل الصحية، وبتطبيق بعض التغييرات البسيطة لحياة افضل في حياتنا اليومية، مثل الحفاظ علي نظام غذائي صحي والإلتزام بممارسة النشاط البدني، قد تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة ومنها مرض السمنة.

المركز الأفريقي الإسكندرية المعهد العالي للصحة ندوة علمية شهر المرأة المرأة وتحديات السمنة

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