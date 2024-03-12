الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 2.. دنيا المصري تبدأ الأحداث بسلوك منحرف

دنيا المصري
دنيا المصري

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب ، بحوار بين عبد ربه (رياض الخولي) وابنته سميحة (دنيا المصري)، التي لم تفلح في دراستها وجوازها الذي فشل بعد ثلاث أشهر وانتهى بالطلاق، وأخذ اباها يحذرها من سلوكها غير المنضبط مقارنتها باختها (أنغام) التي سرعان ما نجحت في دراستها وفتحت شركة سياحة ناجحة.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، للنجم أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

 

تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 2

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" احمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه (رياض الخولي)،  لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبد ربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه واخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتماؤه لعبد ربه( رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاده عرب بأن عبد ربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخيه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لعرب على وجه بعدما قال لاخوه عن سبب رفضه من كلية الشرطة وهي أن امه تبيع (الجرجير).

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مسلسلات رمضان 2024.. انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على On دراما

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

 

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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