متحدث الوزراء: قرارات البنك المركزى تُساهم فى استقرار أسعار السلع بالأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشهد مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية حاليًا، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والقرارات التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الصرف.

ولفت إلى عودة تحويلات المصريين من الخارج عن طريق الجهاز المصرفي من جديد.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية تشن ضربات قوية ضد تجار العملة في الأسواق، مشددًا على أن وزارة الداخلية تفكك الشبكات التي تتاجر بالعملة في السوق السوداء من أجل فرض السيطرة الكاملة على الأسواق.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قرارات البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف تساهم في استقرار أسعار السلع، لافتًا إلى أن الدولة تقوم حاليًا بالإفراج عن السلع من الجمارك.

كما أكد متحدث مجلس الوزراء، أن السيطرة على الأسواق وأسعارها بشكل كامل، تستغرق بعضًا من الوقت، مبينًا أن توفير السيولة الدولارية ساهم في توجيه ضربات قاصمة لتجار السوق السوداء.