الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 3: أحمد مجدي يساوم مي سليم والأخيرة تقرر الانتقام

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

واجه الفنان أحمد مجدي الفنانة مي سليم “شاهيناز” وساومها على إخراج روچينا “نصرة” من قضية مقتل والدها مقابل تغيير أقوالها أمام النيابة، بينما رفضت مي سليم العرض وقررت الانتقام منه، وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 3.

مسلسلات رمضان 2024 

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية أحداث مثيرة منها مقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل” وشهادة أشقاء نصرة زور لاتهامها بقتل عم جميل.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة 2 لمسلسل سر إلهى بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهيالقبض علي “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام  أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة


CBC العامة.
CBC دراما.
منصة WATCH IT الرقمية.
 

قصة مسلسل سر إلهي 

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي 

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة بطولة الفنانة روجينا

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