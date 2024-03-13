مصطفى عمار: دراما المتحدة 2024 الأكثر دقة وكمالًا منذ 5 سنوات

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إنّ الموسم الدرامي 2024 هو الأدق والأكثر كمالًا في تاريخ الإنتاج الدرامي، بعد مرور 5 سنوات على تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهمة الإنتاج الدرامي.

وأضاف "عمار"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا تنتج بشكل عشوائي، فهناك لجنة للدراما داخل الشركة تشرف عليها الكاتبة الصحفية علا الشافعي وتضم مجموعة كبيرة جدًا من النقاد الصحفيين وأصحاب الخبرة.

وتابع: "لا يُعرف مَن هم المسئولون في اللجنة حتى لا يتم وضعهم تحت ضغط، حيث يقرأون جميع النصوص التي يتم تقديمها من قِبل شركات الإنتاج المصرية".