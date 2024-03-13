الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات الإسرائيلية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قرار غلق وزارة الاستخبارات الإسرائيلية قد يتم اتخاذه الأحد المقبل.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس دعاية انتخابية، ولكن الأوراق ما زالت في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو هو من يتحكم في مجلس الحرب ويتحكم في الحكومة وكل أوراق اللعبة وأوراق الضغط في يديه رغم وجود ضغوطات دولية تمارس ضده، إلا أنه يشعر أن لديه حكومة متماسكة وأغلبية في البرلمان وضوءًا أخضر رغم التعارض في وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية، ولكن يبقى الاتفاق على الأهداف والاستراتيجية في مسألة الحرب على غزة.

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية وزارة الاستخبارات

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