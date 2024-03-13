القاهرة الإخبارية: النواب الأمريكي يحظر تطبيق "تيك توك"

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) أقرّ بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك".

تهديد وجود تيك توك

وفي وقت سابق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان “مشروع قانون أمريكي يهدد وجود "تيك توك" في الولايات المتحدة"، مؤكدةً أن هناك خطوة جديدة تهدد تطبيق مشاركة التسجيلات المصورة "تيك توك" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد أشهر من المفاوضات أقرت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه فرض حظر استخدام التطبيق الملوك لشركة "بايت دانس" الصينية إذا تم إقراره في الكونجرس الأمريكي.

وأشار التقرير، إلى أنه في حال إقرار القانون ستمنح شركة "بايت دانس" الصينية 165 يومًا لبيع تيك توك، وإذا لم يتم البيع بحلول ذلك التاريخ فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيق مثل آبل وجوجل إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة الأمريكية.