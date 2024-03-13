محلل اقتصادى: سباق بريطانى ألمانى على طاقة المغرب المتجددة

كشف محمد جدري، المحلل الاقتصادي المغربي، عن سبب السباق البريطاني الألماني على طاقة المغرب المتجددة.

وأضاف المحلل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة المغربية من بين 6 دول على المستوى العالمي في كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، لأن المغرب يتوفر على حقول مهمة من الطاقة الريفية ومن الطاقة الشمسية.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بالطاقة الريفية ففي جنوب المملكة فإن سرعة الرياح هناك ما بين 60 و 80 كيلو مترا وهي المتوافق عليها عالميًا.

وتابع: أما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فإن المغرب يتوفر على خيرات مهمة بحيث أن المعدل السنوي يفوق 160 يومًا مشمسًا في السنة، والمغرب بإمكانه أن يكون فاعلًا أساسيًا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المغرب يريد أن يصل إلى 4% من السوق العالمية بالطاقة المتجددة.