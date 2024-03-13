يونيسيف: يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل حماية الأرواح وإنهاء المعاناة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها فقدت 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية مطالبة المؤسسات الأممية بتوفير حليب للأطفال في شمال غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توافر أنواع الحليب الخاص بهم في شمال قطاع غزة.

