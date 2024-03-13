الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: إنشاء ممر بحرى لإدخال المساعدات إلى غزة سيستغرق وقتًا

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إنشاء ممر بحري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة سيستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن الممر البحري للمساعدات سيسمح لنا بتوزيع مليوني وجبة يوميًا.

وقال بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب تخفيف القيود حتى تصل المساعدات لمن يحتاجونها في غزة، منوهًا إلى أن أفضل سبيل لإيصال المساعدات للقطاع هو وقف إطلاق النار.

وأوضح أن دخول المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين محور اهتماماتنا، مؤكدًا أن غياب الأمن والقانون أبرز تحديات إيصال المساعدات إلى غزة.

القاهرة الإخبارية ممر بحري المساعدات قطاع غزة وقف إطلاق النار

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