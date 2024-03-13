البيت الأبيض يرحب بتصويت النواب الأمريكى على مشروع حظر "تيك توك"

رحّب البيت الأبيض بتصويت مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" على مشروع حظر تطبيق "تيك توك"؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أقرّ مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك".

تهديد وجود تيك توك

وفي وقت سابق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "مشروع قانون أمريكي يهدد وجود (تيك توك) في الولايات المتحدة"، مؤكدةً أن هناك خطوة جديدة تهدد تطبيق مشاركة التسجيلات المصورة "تيك توك" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير، إلى أنه في حال إقرار القانون ستمنح شركة "بايت دانس" الصينية 165 يومًا لبيع تيك توك، وإذا لم يتم البيع بحلول ذلك التاريخ فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيق مثل آبل وجوجل إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة الأمريكية.