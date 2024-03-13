الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "المعلم" الحلقة 3.. ما مصير "حمدتو" بعد قبض مصطفى شعبان عليه؟

استطاع الفنان مصطفى شعبان القبض على المعلم "حمدتو" خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل المعلم الذي يجسد بطولته شعبان وسهر الصايغ ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "المعلم" الحلقة 3.. ما مصير "حمدتو" بعد قبض مصطفى شعبان عليه؟

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وقبض شعبان على حمدتو. 

وقام شعبان بتكتيفه وقال له: "نرجع للحساب القديم، اللي خان زي اللي مات بالظبط الاتنين الله يرحمهم، يعني أنت ملكش يد في سرقة الفلوس اللي كانت في الخزنة وأبويا اللي راح في داهية وأنت عملت المعرض".

انتصار تتحدث عن تجسيدها دور الشر فى "المعلم" وتكشف عن مفاجآت العمل

ودارت بينهم مشاجرة بالأيد، حيث صفعة أكثر من مرة شعبان من أجل أن يعترف عن من قال له أن يدس المخدرات لوالده، حتى يتم حبسه وتلبيسه تهمة تجارة المخدارت وفضحه في سوق السمك أمام التجار، إلا أن حمدتو رفض الاعتراف رغم تهديد مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم في المسلسل له بقتله أكثر من مرة.

أحداث مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة من المعلم المعلم الحلقة الثالثة المعلم الحلقة 3 الحلقة 3 من مسلسل المعلم الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل "المعلم" الحلقة 3| إصابة زوجة مصطفى شعبان بالسرطان

ملخص أحداث الحلقة 2 من مسلسل المعلم قبل عرض الثالثة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

محمود الشحات أنور يهدي آيات من الذكر الحكيم لبرنامج "أبواب القرآن"

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل