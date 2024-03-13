مسلسلات رمضان 2024..

استطاع الفنان مصطفى شعبان القبض على المعلم "حمدتو" خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل المعلم الذي يجسد بطولته شعبان وسهر الصايغ ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "المعلم" الحلقة 3.. ما مصير "حمدتو" بعد قبض مصطفى شعبان عليه؟

وحمدتو هو المتهم الذي قام بتلفيق تهمة المخدرات لوالد شعبان الفنان عبدالعزيز مخيون حين كان شعبان صغيرًا، وقام بسرقة الخزنة، مما عرض والده للسجن بتهمة تجارة المخدرات، وقبض شعبان على حمدتو.

وقام شعبان بتكتيفه وقال له: "نرجع للحساب القديم، اللي خان زي اللي مات بالظبط الاتنين الله يرحمهم، يعني أنت ملكش يد في سرقة الفلوس اللي كانت في الخزنة وأبويا اللي راح في داهية وأنت عملت المعرض".

ودارت بينهم مشاجرة بالأيد، حيث صفعة أكثر من مرة شعبان من أجل أن يعترف عن من قال له أن يدس المخدرات لوالده، حتى يتم حبسه وتلبيسه تهمة تجارة المخدارت وفضحه في سوق السمك أمام التجار، إلا أن حمدتو رفض الاعتراف رغم تهديد مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم في المسلسل له بقتله أكثر من مرة.

أحداث مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.