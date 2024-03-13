مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، بدأت بمشهد “المعلم” وهو يقرأ تحاليل زوجته "زمزم" وتُجسد دورها سهر الصايغ، ولكن لم يكتشف إصابتها بالسرطان.

مسلسل "المعلم" الحلقة 3| إصابة زوجة مصطفى شعبان بالسرطان

وظنَّ “المعلم” أنَّ التحاليل أكدت عدم حملها مرة ثانية، وقال: "مش لازم نخلف تاني ولا تزعلي نفسك.. كفايا علينا حسن، ويبقى عندي حسن وزمزم"، واتضح أنَّه لا يُجيد القراءة، وتفرح "زمزم" بأنَّه لم يكتشف إصابتها بسرطان الدم.

وتصاعدت أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 3، التي تُعرض على قناة الحياة ومنصة “WATCH IT” الرقمية، بمشهد درامي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ، بعد أن طلبت "زمزم" منه أن يتزوّج بأخرى، ما قوبل برفض "المعلم" قائلًا: "أنتي عندي بالدنيا كلها".

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم: «سهر الصايغ- هاجر أحمد- محمد العمروسي- سلوى عثمان- منذر رياحنة- محمود الليثي- أحمد بدير- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم- أحمد عبدالله محمود- طارق النهري- علاء زينهم».

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.